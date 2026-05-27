‘ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು’

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: 'ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಜತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನೀರು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀರು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಸುನಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು ವಾರ್ಡ್ನ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ-ಮಾರಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಲಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಗ ಆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ-ಮಾರಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಲಮಂಡಳಿ, ಜಿಬಿಎ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಶುದ್ದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂ ದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಗೂಳಿಗೌಡ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿ, ₹9 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>