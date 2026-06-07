ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಹರೀಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೊಮ್ಮಲ ರಾಜೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹರೀಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೀನವತಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ₹7 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೇ ವಹಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹28 ಸಾವಿರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1920773350</p>