ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ದುಬೈ ಮಾದರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

‘ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು’
ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.