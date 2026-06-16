ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿಯವರ 124ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಊರ ಹಬ್ಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನವು ಭಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಬಸವನಪುರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರದ ಭಕ್ತರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಚರ್ಚ್ನ ಫಾದರ್ ಸಿ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ’ ಎಂದರು. ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ಅಂಥೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-4-2144851119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>