ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಚ್‌ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (ಕೆಎಸ್ಆರ್) ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ‘ರೈಲು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್’ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಮೂರನೇ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ‘ರೈಲು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್’ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>15 ವರ್ಷ ಬಳಸಿದ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಯೇತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೈ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ‘ಬೋಗಿ ಬೋಗಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್’ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ‘ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್’ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಓಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೈಯಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗೌರವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ₹7.54 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>‘ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಇರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಕೇಟರಿಂಗ್-ಬೆಂಗಳೂರು’ ಇವರು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಗಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರೇ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಸನ, ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಿರುವ ಕೋಚ್ (ಬೋಗಿ) ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾಗಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ 52 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂರನೇ ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಥದ್ದೇ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-4-601009598</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>