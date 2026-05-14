ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಡಿಯೊ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (ಕೆಎಸ್ಆರ್) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಡಿಯೊ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ವಿಎಸ್ಎಸ್) ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸುಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳು, ಪರಿಚಲನೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬುಕಿಂಗ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಮೀಸಲಾತಿ ಸಭಾಂಗಣಗಳು, ಕಾನ್ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು,ಸಬ್ವೇಗಳು, ಎಫ್ಒಬಿಗಳು, ಕಾಯುವ ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ 168 ಐಪಿ-ಆಧಾರಿತ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೊ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ವಿಎಂಎಸ್) ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ (ವಿಎ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 1,086 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.