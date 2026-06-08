ಕುವೆಂಪು ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರಿತ: ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊರಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದವರು, ಮಳೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕುವೆಂಪು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಲೆನಾಡು, ಮಳೆಕಾಡಿನ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಡಿನ ಕವಿಯಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಕಾಡಿನ ಕವಿ’ ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯು ಹೀಗೆ ಕುವೆಂಪು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅನುವಾದಿತ ಭಾಗಗಳ ಓದುವಿಕೆಯು ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು’ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ‘ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಯು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರಿತ. ಹಾಗೆಂದ ಬಳಿಕವೂ, ‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಅವರು, ‘ಕಾಡಿನ ಕೊಳಲಿದು, ಕಾಡಿನ ಕವಿಯು ನಾ’ ಎಂಬ ಸಾಲು ಓದುತ್ತಲೇ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದ, ‘ಹಸುರತ್ತಲ್, ಹಸುರಿತ್ತಲ್, ಹಸಿರೆತ್ತಲ್ ಕಡಲಿನಲಿ, ಹಸುರ್ಗಟ್ಟಿತೋ ಕವಿಯಾತ್ಮಂ, ಹಸುರ್ ನೆತ್ತರ್ ಒಡಲಿನಲಿ’ ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುಂದರ್ ಸರುಕ್ಕೈ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರು. ‘ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕಂಡಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಬಗೆಗಿಂತಲೂ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್, ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ರೀತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ತೋರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಲು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಡಗೀತೆಯಾಗಿರುವ ‘ಜಯಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ’ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ’ ಎನ್ನುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬೆಸೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ‘ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-4-366498715</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>