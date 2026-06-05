‘ಕಾಡಿನ ಕವಿ’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ 7ಕ್ಕೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಮ್ಮಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವು (ಬಿಐಸಿ) ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಕಾಡಿನ ಕವಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗೆಗಿನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಅನುವಾದಕಿ ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್, ಲೇಖಕ ಸುಂದರ್ ಸರುಕ್ಕೈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೇವಲ ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರದೆ, ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ’, ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು’ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ? ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-4-1711841462</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>