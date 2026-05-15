ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು: ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆದು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ ಜಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 1,452 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ 214 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಕೆರೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿದಿದೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 3.5ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೆಲ, ಜಲ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುದ್ದೀಕರಣವಾಗದೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಮ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘಟನೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹರಿಹರವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರಿಕೊಂಡು ಕೂರುವ ಬದಲು ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಬೆಳಗಾಂವ್ಕರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್, ಬಲ್ಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

3ನೇ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ: ರಾಮಪ್ರಸಾದ್

'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂ