ನಿವೇಶನ ವಿಭಜನೆ, ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ (ವಿಲೀನ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ –2015’ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13–ಇಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್–2015ರ ವಲಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ‘ಜಿಬಿಎ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು–2026 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 30 ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೇಶನ ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇ–ಖಾತಾ ಹೊಂದಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ 2,500 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಿವೇಶನವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಇ–ಖಾತಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕವಿರುವ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡ– ನಿವೇಶನ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರುಗಾಲುವೆ ಗಳು ಎರಡು ನಿವೇಶನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೇಶನ– ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಲೀನ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಐಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೀನದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು ಎಂದರೆ, ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲಿರುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಹೈರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್’ ಎಂದರೆ, 21 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 6000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್/ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್/ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ/ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡು ತರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-4-1456979009</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>