ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕೆಲವೆಡೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ 

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ದಿನದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 10ರ ನಂತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಮಳೆ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.