50 ಸಾವಿರ ಆಟೊ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಾಜು 50 ಸಾವಿರ ಆಟೊಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಾಲಕರು ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ 'ನೋ ಸ್ಟಾಕ್' ಫಲಕಗಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಚಾಲಕರ ಆರೋಪ.

ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಟೊಗೆ ₹400 ಮೌಲ್ಯದ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ನೀಡಿದರೆ, ಇತರೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಾರದ ದಾಸ್ತಾನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ₹10 ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಆಟೊಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು' ಎಂದು ಚಾಲಕ ಅಮ್ಜದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಆಟೊಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಗೆಂದೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 22 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. 14 ಲೀಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದರು.

'ಆಟೊ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಆದಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಚಾಲಕ ರಮೇಶ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.'ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ₹600 ರಿಂದ ₹700 ದುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆಟೊ ಚಾಲನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನ