ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 160 ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 30 ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರವೂ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರವೂ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಡತಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.ಕೆಲವು ಕಡೆಯಂತೂ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನಿಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅನಿಲ ಸಿಗದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಆ ನಂತರ, 'ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅನಿಲವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಿಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ₹1 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹65 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹130 ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ₹10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪಡೆದರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>