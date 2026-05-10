ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳು (ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ) ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. 19 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ₹993 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 19 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹3,152. ಇದನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ₹4,500ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಪಿಐಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಪೀಣ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>'ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ದರದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಿಐಎ,ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಹಾಯಧನ' ಎಂದು ಪಿಐಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಪಿ. ದಾನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>