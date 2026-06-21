<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಡಿವಾಳದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇರಳಂನ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಕೆಲವೇತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕ ಗಿರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರ ಧಾರ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಿಐಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೇರಳಂನ ಮೂವರು ಉದ್ಯಮಿ ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ₹20 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಂದಿ ರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕುಮಾರ್, ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ದ್ದರು. ಸಂಚಿನಂತೆಯೇ ಐವರು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇಲಾಖೆಯ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ‘ನಾವು ಪೊಲೀಸರು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಅಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಣ ತಂದಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ದಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಹೆದರಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು: ‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೂರು ನೀಡಲು ಹೆದರಿ ದ್ದರು. ನಂತರ, ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-32-1017862795</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>