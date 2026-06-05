ಕಣದಲ್ಲಿ ಮಯಂಕ್, ಕರುಣ್, ಮನೀಷ್

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನು ಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಲಾ ₹ 60 ಲಕ್ಷದ ಥೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯೂ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಐದು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ಮತ್ತು ಇ) ಆಟಗಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ₹ 2ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 26 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಗಿ ವೈಶಾಖ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಬ್ಯಾಟರ್ ಆರ್. ಸ್ಮರಣ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್. ಶರತ್ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿ’ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ; 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಳ ಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಆರ್. ಚೇತನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್, ಲವನೀತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಮೆಕ್ನಿಲ್ ನರೊನ್ಹಾ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್, ಅನೀಶ್ ಕೆ. ವಿ, ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹ 50 ಸಾವಿರ ಮೂಲಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್. ಯು, ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ₹ 75 ಸಾವಿರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಾ, ಕೌಶಿಕ್ ವಿ, ಮೇಲು ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ.</p>.<p>‘ಇ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ₹ 30 ಸಾವಿರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-305768295</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>