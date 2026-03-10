ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್: ನಿತ್ಯ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:25 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:25 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿತು

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರಂಜು ಪಿ.

bengaluruMajestic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT