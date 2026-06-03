ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ 53ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಏಕಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡ್ 53 ಅನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ನಗರ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾದವು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬದಲು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ ಸುಂದೇರಾಜನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕ ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೀಶ್ಮಾ ಪಿ.ಎಸ್., ಆನ್ ಜಾಕೋಬ್, ಊರ್ವಾಣಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಮೀರಾ ಕೆ., ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಪ್ರೀತಿ ಸುಂದೇರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-1896239740</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>