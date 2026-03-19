ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಯುವಕ ಏನು ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಸಿಗದೆ ಬೇಸತ್ತ ಯುವಕ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಿಜಿಗಳು ಅಥವಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಅವಿವಾಹಿತರು ಸ್ವಂತದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಾಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮುಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಮನೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬೇಸತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇಂದಿರಾನಗರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ₹8,000 ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಯುವಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ʼನಾವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ʼನಾನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.