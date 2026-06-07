ಮನ್ಸೂರ್‌ ಆಸ್ತಿ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಮಪತ್ರದ ಜತೆಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹103.94 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹58.07 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹84.28 ಕೋಟಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹19.21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿವೇಶನಗಳು, ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ದುಬೈನ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹14.53 ಕೋಟಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹9.42 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹24.40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ 7 ಮತ್ತು ಔಡಿ ಎಸ್6 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ₹6.29 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ₹1.69 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1664036230</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>