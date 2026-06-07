ಮದುವೆ ನೆಪ: ₹35 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಯುವತಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್’ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಂದ ₹35 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದು, ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗಾತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಎಂಬುವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3 ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅನಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೊನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಲುಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನಿಲ್, ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ₹35 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಾಭದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-315628263</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>