ಮೆಟ್ರೊ: ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ₹ 61 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಖರ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಗಸಂದ್ರದಿಂದ ಮಾದಾವರವರೆಗಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಐಐಎಸ್ಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>l ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು</p>.<p>l 21 ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 152 ಗಿಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಚಾವಣಿ, ಹಳಿಗಳ ಬದಿ (ವಯಾಡಕ್ಟ್) ಮತ್ತು ಡಿಪೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>l ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲುಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಇದು ಶೇ 61 ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ ₹36.4 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹2,600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>l ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 44,526 ಟನ್ ಹೊಗೆ (ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-4-1333083693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>