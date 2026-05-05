ಕೈಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್‌: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕವಿದ ಕತ್ತಲು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯಿತು. ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾದವರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಬೇಕಾದವರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಲ್ಲವೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲವರು ಮೆಟ್ರೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಡಚಣೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-4-59741979</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>