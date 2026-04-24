ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10ಕೆ ಓಟ ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚಾರ ಬೇಗ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಏ.26ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣೆಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 10ಕೆ ಓಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚಾರವು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3ಕ್ಕೆ, ಮಾದಾವರ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ 3.20ಕ್ಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ 3.30ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ 3.35ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇರಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-4-1823209649</p>