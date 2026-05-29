ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೇ 30ರ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಮೇ 31ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್, ವರ್ತೂರು ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ವರ್ತೂರು–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಭಾರಿ ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ:</strong> ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ತೂರು ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರಿ ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ಅಶ್ವಥನಗರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಯೂ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಕಳಾಮಂದಿರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿ, ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ವರ್ತೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲಪಿ ಯೂ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಎರಡು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು.</p>