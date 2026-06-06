‘ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ನಗರ ವಾಸಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್ವಿ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಯೊಕಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಯೊಕಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಂಡವು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 600 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರೊ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಯೊಕಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 83ರಷ್ಟು ಜನರು ನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೊಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೊ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿಮಾರ್ಗದ ಸಮೂಹ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ (ಎಂಆರ್ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ; ನಗರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಚಾರ ಗ್ರಹಿಕೆ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಬಯೊಕಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದಾಸ್, ಆ್ಯನ್ ದಾಸ್, ಐಸಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಪ್ರಭ್ದೀಪ್ ಕೌರ್, ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರುಣಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-15-419932235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>