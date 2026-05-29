ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ರಕ್ಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು 112 ಸಹಾಯವಾಣಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ಬಾಲಕ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸದಾಶಿವನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 'ಹೊಯ್ಸಳ'ದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು 14 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ತೇಜಸ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಾಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>