ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು - ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ‘ತೊದಲ್ನುಡಿ’ಯ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸುಲಭ. ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಕವಿ ಸಂಗಮ’ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆ ಓದಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚುಟುಕು ಕವಿ ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಸುಷ್ಮಾ ಶಂಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಕವಯಿತ್ರಿ ಡಾ. ವಡಿವಳಗಿ ದೇವಸಹಾಯಂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಅಮರನಾಥ್, ಸಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್, ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಮತಿ, ಎನ್. ಶಾರದಮ್ಮ, ನಯನಾ ಕೆ.ಎನ್., ರಾಧಾಮಣಿ ಎಂ. ಕೋಲಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎನ್.ವಿ. ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಮಲರ್ವಿಳಿ, ಮಾಯಾ ಬಿ. ನಾಯರ್, ಡಾ. ಮಾಲ್ಯಾದ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ರಾಕೇಶ್ ವಿ.ಎಸ್., ರೆಬಿನ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-4-684405773</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>