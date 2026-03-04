ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಕೊಲೆ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟಿನ್ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ(52) ಕೊಲೆ ಆದವರು. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಇನಾಯತ್ ಅವರ ಸೋದರ ಅಳಿಯ, ಟೆಕಿ ಮಸ್ರೂರ್ ಅಹಮದ್ (22) ಅವರನ್ನು ವಿವೇಕನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಸ್ನಾಬಾನು ಮತ್ತು ಭಾವ ಮುಬಾರಕ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ₹3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಜತೆಗೆ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಒಬ್ಬರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ: ಉಸ್ನಾಬಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಸ್ರೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ‘ತನ್ನ ಹಣ ಕೊಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹಣ ಕೊಡಲು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿ, ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನಾಯತ್ ಅವರಿದ್ದ ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇನಾಯತ್, ‘ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಮಸ್ರೂರ್ ಅಹಮದ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇನಾಯತ್ ಪುತ್ರ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನಾಯತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಕೃತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ</strong> </p><p>ವಿವೇಕನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ‘ಮೃತರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ ಕಣ್ಣ ತುಟಿ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಮಸ್ರೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>