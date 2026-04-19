ರಾವಣನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಸನ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಣವು ನಾಗಚಂದ್ರನ 'ಪಂಪ ರಾಮಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿಯ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಒಂದು ನೋಟ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರವೂ ತನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಉದಾತ್ತ ನಡೆಯ ಮೂಲಕ ರಾವಣನನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜೀವದಯೆ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸೆ ಜೈನಧರ್ಮದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂಬ ಮೂಲವನ್ನು ಆಶಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಗಚಂದ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಕಾಂತರಾಜ್, ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.