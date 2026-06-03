ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಒಆರ್ಆರ್), ಪಣತ್ತೂರು, ಬಳಗೆರೆ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇವರಬಿಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಣತ್ತೂರು, ಬಳಗೆರೆ, ವರ್ತೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಜಿಆರ್ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು (5 ಸೆಂ.ಮೀ) ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಹೊರಮಾವು, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಲಾ 3 ಸೆಂ.ಮೀ, ಜಕ್ಕೂರು, ಹೂಡಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಅಟ್ಟೂರು, ಯಲಹಂಕ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-1723932017</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>