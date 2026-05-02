ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೈದಿ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬಾತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ. ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ನಿ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾರಕ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>