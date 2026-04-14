ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರ ರಾತ್ರಿ 11.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಟವರ್-1 ವಿಚಾರಣಾ ಬಂಧಿಗಳ ವಿಭಾಗದ 5ನೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾರಕ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಐದು ಸಿಮ್, ನಾಲ್ಕು ಇಯರ್ ಫೋನ್, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೈದಿಗಳು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಗಲಾಟೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಚದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಗಳಾದ ಇಸಾಕ್ ಜಾಯ್, ವೋಕು ಅರೆಂಜಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಕೋರಿಲ್ ಡೆನಿಯಲ್, ಥಾಮಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ 11 ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜ್ರ್ ಸೇರಿ ನಿಷೇಧಿತ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಸಜಾಬಂಧಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.