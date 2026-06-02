ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುರುಷರ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ (ಪಿ.ಜಿ) ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ 8 ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ರುವ ಘಟನೆ ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯದ ಕೂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪಿ.ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 26ರಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ದರ್ಶನ್ ಎಂಬುವರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕದೇ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ದೋಚಿಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಿ.ಜಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-4-913332727