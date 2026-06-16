ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎನ್ಎಂಟಿ) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದವು. ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ನಿಂದನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯರು ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರಸಹಾಯವಾಣಿ 1090ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಸರೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ರಮೇಶ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂಟಿ ಇರುವವರು, ದಂಪತಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೈ ಅಲದರ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸುರೇಖಾ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಇಂದಿರಾ ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಜಯಮಾಧವ್, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸಾಣೆಕೊಪ್ಪ, ವಕೀಲೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ 2.89 ಲಕ್ಷ ಕರೆ: ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೆ 2.89 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾ.ರಾಧಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2023ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 68 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ದೂರುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದು, ಶೇ 90 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-4-1052571986</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>