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ಬೆಂಗಳೂರು: 231 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ, 50 ಡಿಟೊನೇಟರ್‌ ಜಪ್ತಿ

ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:15 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:15 IST
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