‘₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿಗಳಿಂದ 2021–22ರಲ್ಲಿ ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಬೇಟ್ಸ್’ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂವಾದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ– ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ , ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವಾದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ’ ಎಂಬ ಸಂವಾದ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೊರತೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತಆಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಮಾಹಿತಿ, ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಬಜೆಟ್, ಟೆಂಡರ್, ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-4-2132683950</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>