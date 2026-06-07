<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸು ವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಾಟೆ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ದೂರದರ್ಶಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 85 ಎಕರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಿಯಾವಾಕಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ ಸ್ವದೇಶಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ ಪಥ (ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಏಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿಯ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಅರಣ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ‘ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್’ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತ ನಡಿಗೆ ಪಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ‘ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರುವ ಧರೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷವೃಷಾಂಕ ಭಟ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯ ಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1624468846</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>