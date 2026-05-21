‘ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌: ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಕೋಡ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 29.94ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿ (ಡಿಆರ್ಯುಸಿಸಿ) ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

2024–25ರಲ್ಲಿ ಶೇ 11.19ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂ-ಯು.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

10.99 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 6.05ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹2,428.60 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 9.41ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 7.24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹351.45 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಿಂದ ₹140.32 ಕೋಟಿ, ಕೇಟರಿಂಗ್ನಿಂದ ₹ 17.38 ಕೋಟಿ, ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ₹15.75 ಕೋಟಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಮೂಲಕ ₹39.68 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ನಕ್ಷೆ.ಕಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-4-909584071