ಏಳು ಜನರ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಾಂಪೌಂಡ್

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದು ಬೆಂದು ಹೋದಂತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂಪು ಸೂಸುವಂತೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಸಡಗರವೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುವಂತೆ ನಡೆದ ಮಹಾ ದುರ್ಘಟನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೀದಿ ಬದಿ ಬಟ್ಟೆಯೋ, ಚಪ್ಪಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯನ್ನೋ ಮಾರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆಸರೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಟಾರ್ಪಲ್ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಂತೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಯೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಮಳೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು, ಕೇರಳದ ಇಬ್ಬರು, ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನೂರಾರು ಜನರು ಧಾವಿಸಿ, ಕುಸಿದ ಗೋಡೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರು. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಳಿದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೆರವಾದವು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮೃತದೇಹ ಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದರು.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂವರನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಥಿಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮೂವರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮಳೆ, ಜೋರು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಹೊರವಲಯದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಬಟ್ಟೆ, ಹಣ್ಣು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಭಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಹೊದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏಕಾಏಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ: ದುರಂತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಝೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶಿಥಿಲ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರ ಲಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-51-758744959</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>