ಸಿಗದ ಪರಿಹಾರ, ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಮರಗಳು– ಕೊಂಬೆಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೂ, ಮರ–ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 'ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸದಾಶಿವನಗರ ಭಾಷ್ಯಂ ವೃತ್ತ, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 32 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬನಶಂಕರಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ, ದಿಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಮರಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>