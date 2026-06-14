ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಳೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸುರಿಯಿತು. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು.</p>.<p>ಕೋರಮಂಗಲ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆರ್ಆರ್ಎಂಆರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೊತ್ತನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದ ಜಿ.ಆರ್. ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೇವೇಗೌಡ ವೃತ್ತ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಜಯಮಹಲ್ ಕೆಳಸೇತುವೆ, ಆರ್.ಪಿ. ರಸ್ತೆ, ಖೋಡೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ, ಸಂಜಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಂಡ್ಸರ್ಮ್ಯಾನರ್, ಆರ್.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಳೆ ವಿವರ: ಶನಿವಾರ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ 3.7 ಸೆಂ.ಮೀ., ಕೆಂಗೇರಿ 2.4 ಸೆಂ.ಮೀ., ಹಂಪಿನಗರ 2 ಸೆಂ.ಮೀ., ದೊಡ್ಡಬಿದಿರಕಲ್ಲು 1.8 ಸೆಂ.ಮೀ., ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ 1.8 ಸೆಂ.ಮೀ., ಅಂಜನಾಪುರ 1.6 ಸೆಂ.ಮೀ., ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 1.6 ಸೆಂ.ಮೀ., ಎಚ್ಎಎಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-4-682342749</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>