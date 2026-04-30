ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನನಗೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಿಸು ಎಂದು ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಳು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಾಯುವಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲಿ'

ಎಡೆಬಿಡದೇ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ, ಆರು ವರ್ಷದ ಮುಸವೀರ್ ಬೇಗಂ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಜಾವೇದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹೋದರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ.

'ಮಿನಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ದಿನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀರು ಜಿನುಗಿತು.

ಫಲ ಕೊಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ.ಜೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕುಸಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ತವಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಮೃತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಹೆಸರೂ ಇದ್ದುದು ತಿಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು.

'ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಫ್ರೋಜ್ ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯವಾಯಿತು: ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಜಯಪುರದ ಕಿರಣ ದೊಡ್ಡಮನಿಗೂ ಭಾರೀ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಭಯವಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು.

'ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಎದುರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಕರಿಸಿದರು' ಎಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ