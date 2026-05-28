ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟರ್ ಕೊಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸೀಂ(27) ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರದ ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮದ್ ಖಾಸೀಂ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸೀಂ ಅವರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವಕನ ಜತೆಗೆ ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆಡೆ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಖಾಸೀಂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾಸೀಂ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೇ 25ರ ಸಂಜೆ ಖಾಸೀಂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಖಾಸೀಂ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಖಾಸೀಂ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮೇ 26ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸೀಂ ಪೋಷಕರು, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>