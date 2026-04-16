ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಇಲಿಗಳ ಹಿಂಡು! ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಸದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹಿಂಡು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀತಿಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎಚ್ಎಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಚ್ಎಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಹಿಂಡು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೇ ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು'? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ</p><p>ಒಂದೆಡೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಭಯ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ! ನಗರದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, HAL 2ನೇ ಹಂತದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>