ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ (prajavani.net) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಾ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಿತ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಓದುಗರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ ಜ್ಯೂರಿಗಳು ಅತ್ತುತ್ತಮ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ 13 ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟಪಾಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ನವರಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ ಸ್ನೇಹಾ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ಡಾ. ನಂದೀಶ್ ವೈ.ಡಿ., ರಂಜಿತ್ ನೀರಮಾರ್ಗ್, ಮೇಘಾ ವಾದಿರಾಜ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ., ವಿದ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಪುನೀತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ, ಪ್ರದೀಪ್ರಾಜ್ ಬಿ.ಕೆ. ಇವರುಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1762532474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>