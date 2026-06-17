ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಕೆಟ್‌ ಸೈನ್ಸಾ? ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಗುಂಡಿ ಬೀಳದಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಮಳೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ.. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲೇಕೆ? ಗುಂಡಿ ಆಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಂತರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ... ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸಾ...’</p>.<p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಮತ್ತು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರುತ್ತರರಾದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ನಾಲ್ಕಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹಲವು ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅವರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಬೇರೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಏಕೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಬೀಳದಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ಏನು’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆದ್ಯತೆ: ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಗರ. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ನಗರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ಆದಾಯ, ರಫ್ತು, ವಿನಿಮಯ... ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿವೆ. 15 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾದರೂ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘39 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅದರಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-4-1806087440</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>