ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 1 ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ₹1 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹1,231 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 565 ಮತ್ತು 664 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ 1 ಪೈಸೆಯೂ ವೆಚ್ಚವಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರತಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹24,144 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ₹1,985 ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ₹22,123 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 1 ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ 664 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 39 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹33.85 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ, ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು, 'ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಗುಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಮುಚ್ಚಿದ ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನು? ₹33 ಕೋಟಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಸರ್ಕಾರದವರು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗಳು ತೆರೆದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.