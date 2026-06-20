ಚಿತ್ರತಾರೆಯರಿಗೆ ‘ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ಗೌರವ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಭಿನ್ನಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು, ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಾಚೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕರತಾಡನ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿತಾರೆಯರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಜೀವನದ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಹಾಡು–ನೃತ್ಯ–ದೃಶ್ಯಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ...</p>.<p>ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಕವಿದು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಸೊಗಡು. 28 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವರು, ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಒಂದೇ ಮಾತು. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ’ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅವರದ್ದು.</p>.<p>ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಂದ ತಂದ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಅರಳು ಹುರಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನಾಲ್ಕಾರು ತಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯೆ–ಮಧ್ಯೆ ನೃತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ‘ಧ್ರುವತಾರೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೀಮ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಹೆಸರು ಬರುವಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ದುಗುಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜೇತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ಕೈಕುಲುಕಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವ ಮೂಡಿತು. ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೆತ್ತವರ, ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಹಲವು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ದತ್ತಣ್ಣ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಜಯಮಾಲಾ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಸುಮನ್ ಕಿತ್ತೂರು, ತಾರಾ ಅನೂರಾಧ, ಶ್ರುತಿ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ ಮೊದಲಾದವರು ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೂ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p><strong>ಸುದೀಪ್ ಜತೆಗೆ ಸಂವಾದ</strong></p><p>ಚಿತ್ರನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದವು ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 2004ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಸಂವಾದವನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p><p>ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>