ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಸ್ಯಾಂಕಿ ಉಳಿಸಿ’ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದಾಶಿವನಗರದ 'ಸ್ಯಾಂಕಿ' ಕೆರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 'ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ಸಂಘಟನೆ'ಯು 'ಸ್ಯಾಂಕಿ ಉಳಿಸಿ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೆರೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕೆರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ 11 ಚರಂಡಿಗಳ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸದಸ್ಯೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಜತ್ತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ನೀಡಿ ದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>